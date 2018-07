Fidelidade no enredo da Gaviões faz torcida explodir Desfilando a propaganda como a alma do negócio e destacando a fidelidade, a Gaviões da Fiel levantou sua torcida nas arquibancadas do Anhembi, que ficaram parecidas com uma partida de futebol, neste início de madrugada do domingo. O clima também lembrou um estádio pelos fogos, rojões e sinalizadores que enfumaçaram o sambódromo até o momento de a bateria entrar no recuo. Ao final do desfile, ecoaram gritos de "é campeã". Outro bordão que tomou conta da avenida foi "bando de loucos".