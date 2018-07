Fiéis acompanham missa de 7º dia de dom Eugenio A missa de sétimo dia do cardeal e arcebispo emérito do Rio de Janeiro dom Eugenio de Araujo Sales, que morreu aos 91 anos na noite de segunda-feira, foi celebrada na manhã deste sábado na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, onde o religioso foi sepultado. A cerimônia foi aberta ao público.