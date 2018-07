Fiéis começam chegar ao Santuário de Aparecida

Solange Bunn, de 55 anos, e Rita Ramos, de 60, estão entre as centenas de fiéis que já estão no local. Elas vieram de Florianópolis até Aparecida de carro, em uma viagem que chega a levar 12 horas.

Edgar Ruiz, 65 anos, aposentado, chegou por volta das 16h30 de São José dos Campos. Para esta quarta, todos os ônibus estão lotados, segundo ele. "Eu não posso perder essa oportunidade. Não tenho condições de ir para a Itália para ver o papa", disse.

A agenda oficial do papa prevê que, a partir das 10h30 de quarta-feira ele participe de uma missa na Basílica do Santuário Nacional de Aparecida. O papa fará a homilia.

Mau tempo

Devido ao mau tempo que atinge os Estados do Rio e de São Paulo, o papa Francisco será transportado na manhã de quarta-feira para Aparecida num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave modelo VC-2 (Embraer 190) vai decolar às 8h45 da Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, com destino ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em São José dos Campos (SP). Lá, o pontífice embarcará num helicóptero H-34 Super Puma até a Basílica de Aparecida, com chegada prevista para as 10h.