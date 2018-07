Fiéis comemoram oportunidade de ver o papa de perto Muitos fiéis que assistiram à passagem do papamóvel na frente da Catedral Metropolitana no Rio de Janeiro na manhã deste sábado comemoravam a oportunidade de ter visto o papa Francisco de perto por duas vezes. "As pernas ficaram bambas, não acreditei quando ele voltou", contou Lizete de Souza Monteiro, de 50 anos. Ela e a família saíram de Madureira às 6h para garantir um bom lugar na grade. "Em Copacabana ficamos muito longe. Aqui foi muito melhor, pois estava vazio. Tive um acesso de choro", contou Natasha Rodrigues, de 26 anos. O papa reza uma missa para religiosos nesta manhã.