Fiéis enfeitam ruas no Vale do Paraíba A celebração de Corpus Christi mais uma vez movimentou cidades do Vale do Paraíba, onde as comunidade enfeitaram as ruas. Em Caçapava, onde os tapetes e enfeites de rua são tradição desde o início da década de 1960, cerca de 10 mil pessoas participaram da procissão de 3 km entre a Igreja de São Benedito e o Santuário de Santo Antônio.