Fiéis fazem fila no RJ para comprar livro de Edir Macedo Cerca de 70 mil pessoas passaram na manhã deste sábado pelo Norte Shopping, na cidade do Rio de Janeiro, para comprar e autografar o novo livro do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Após esperarem por horas em uma fila de cerca de uma quilômetro, os fiéis tiveram os seus exemplares de "Nada a perder", autobiografia lançada pela editora Planeta, assinado não pelo autor, mas por um dos 24 bispos que o representavam. Macedo não compareceu, por se manter recluso, segundo a assessoria.