Fiéis fazem fila por bolo de Santo Antônio em SP Cerca de 3,5 toneladas de bolo devem ser distribuídos durante o Dia de Santo Antônio, comemorado nesta quarta-feira, pela Paróquia Santo Antônio do Pari, na região do Canindé, centro de São Paulo. De acordo com o pároco Frei Gilmar José da Silva, foram montadas 140 tábuas de 25 quilos de bolos. "Nesta época, desocupamos o refeitório dos frades para colocar as tábuas dos bolos. O convento vive em função desta festa", diz. Os fiéis começaram a se reunir para a primeira missa do Dia de Santo Antônio às 6 horas. Serão dez ao longo do dia.