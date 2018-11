Fiéis lotam Igreja do Bonfim, em Salvador Tradicional entre os católicos de Salvador, a visita à Igreja do Senhor do Bonfim na última sexta-feira do mês ganhou destaque por a última sexta do ano cair no último dia de 2010. Até o fim da tarde, são esperadas 50 mil pessoas nas dez missas que serão celebradas na mais conhecida igreja da Bahia.