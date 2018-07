Fiéis que participarem de Jornada receberão indulgência Os fiéis que participarem da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre os dias 23 e 28, receberão do papa Francisco indulgência dos pecados, desde que confessem, comunguem e rezem em intenção dele. O decreto foi assinado no dia 2, no Vaticano. Embora não sejam rotineiras, indulgências são concedidas a grupos de fiéis em ocasiões especiais para a Igreja Católica.