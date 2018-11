Fiéis reverenciam Nossa Sra dos Navegantes no RS Cerca de cem mil fiéis acompanharam a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na manhã desta quinta-feira, em Porto Alegre. A maioria dos devotos percorreu quase cinco quilômetros, entre a Igreja do Rosário, no centro, e a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Navegantes, sob um sol escaldante e temperatura de 28 graus, em caminhada que durou duas horas e meia.