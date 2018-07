Fiéis se dizem felizes após missa de Envio no Rio Com o fim da missa de Envio, fiéis que aguardaram até as últimas palavras do papa Francisco na praia de Copacabana se preparavam, no início da tarde deste domingo, para deixar a orla de Copacabana, no Rio. Mãe e filha, Elizabeth e Tatiana, fizeram a peregrinação no sábado (9,5 km entre a Central do Brasil e a praia) e passaram a noite na vigília. "Estamos muito cansadas, mas valeu muito a pena. Já estávamos bem antes da missa, agora estamos ainda melhor", disse a mãe, Elizabeth de Carvalho Leite, de 56 anos.