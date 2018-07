Fiel é assassinado dentro de igreja na zona leste de SP Um homem de 52 anos foi morto a tiros dentro de uma igreja evangélica na noite de ontem em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Segundo as informações da polícia, Jaconias Soares Brandão estava na Igreja Evangélica Pentecostal Poder de Jesus para participar do culto. Pouco antes do início da celebração, o atirador entrou no local e baleou Brandão três vezes. Ele foi socorrido por um pastor da igreja e levado ao pronto-socorro Júlio Tupy, onde morreu. O caso foi registrado no 68º Distrito Policial (Lageado).