Fies será recalculado em Minas A Justiça Federal em Uberlândia determinou que a Caixa Econômica Federal (CEF) recalcule todas as prestações dos contratos do Financiamento Estudantil (Fies) firmados entre 12 de julho de 2001 e 30 de dezembro de 2010. A decisão, em caráter liminar, abrange apenas estudantes beneficiados pelo programa nos 23 municípios da subseção judiciária federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.