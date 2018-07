Fiesp e Firjan defendem prioridade a transporte público Em um momento em que o governo mais uma vez estimula o consumo e a produção de automóveis para assegurar o crescimento da economia diante do agravamento da crise internacional, as federações das indústrias dos Estados de São Paulo e do Rio (Fiesp e Firjan) assinaram nesta terça-feira um documento que defende a prioridade ao transporte de passageiros.