Fifa anuncia quase 3 milhões de ingressos vendidos para Mundial

"Nunca tínhamos vendido tantos ingressos diretamente para o público geral, e para nós isso foi importante. A partida de abertura e a final tiveram uma demanda até dez vezes maior do que a oferta", disse o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, segundo o site da entidade.

"As longas filas de pessoas querendo comprar ingressos nos pontos de venda ontem (quarta-feira) são uma prova do alto interesse dos torcedores brasileiros e estrangeiros pela Copa do Mundo."

No total, 60 por cento dos bilhetes foram adquiridos por brasileiros e 40 por cento por torcedores do resto do mundo. Após o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Inglaterra foram os países com mais ingressos comprados.

A partida de abertura, a final e as semifinais estão esgotadas. Mesmo assim, torcedores ainda podem tentar comprar ingressos na página da Fifa na Internet, já que potenciais revendas e compras não concluídas podem resultar em novos ingressos à disposição do público.

A Fifa afirmou ainda que o custo operacional da Copa no Brasil é de 2 bilhões de dólares.

"Metade desse valor (1 bilhão de dólares) está sendo diretamente investido na economia brasileira por meio da contratação de serviços locais", disse a entidade.

