Fifa cancela evento sobre Copa após tragédia no Sul A tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levou a Fifa a cancelar o evento comemorativo da contagem regressiva de 500 dias para a Copa do Mundo de 2014. O evento, que aconteceria nesta segunda-feira, dia 28, teria shows e apresentação do cartaz oficial da Copa. Em comunicado, a Fifa informou que tomou a decisão "em respeito às mais de 200 pessoas mortas" no acidente.