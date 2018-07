Fifa cobra: ''Brasil precisa acelerar o trabalho''

"O Brasil precisa usar cada minuto, cada momento, para acelerar o trabalho. O tempo está voando. Após a África do Sul, o Brasil terá apenas três anos para a Copa das Confederações e apenas quatro para o Mundial. O trabalho precisa ser acelerado", afirmou Valcke. "Hoje, o que o Brasil está fazendo é esperar o fim da Copa de 2010 para começar a trabalhar."

A Fifa desembarca hoje no Rio para sua reunião do Comitê Executivo. Na agenda, a preparação para 2010 e o futuro do futebol nos Jogos Olímpicos. Valcke, que chegou a ser expulso da Fifa por problemas na Justiça, insiste que o Brasil deve fechar seus estádios que serão usados para a Copa para que as reformas sejam realizadas. "Não há como fazer as reformas necessárias enquanto jogos estão ocorrendo."

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, afirmou nesta semana que o Mineirão não seria fechado enquanto as reformas forem realizadas. "Se queremos fazer reforma em casa, temos de sair, ficar em um hotel e garantir que as obras são feitas de forma correta. O mesmo deve ocorrer para a Copa."

Valcke classificou de "estúpidas" as acusações de que ele estaria causando problemas para o Morumbi por questões políticas. No início da semana, deixou claro que o novo projeto do São Paulo não permite que o Morumbi receba a abertura da Copa. "Queremos mudanças nos planos, mas não há forma de pensar que São Paulo não receberá jogos da Copa do Mundo. Se alguém me perguntar quais cidades na Itália deveriam receber jogos da Copa, sabemos que é Roma e Milão. Na França, Paris e Marselha. No Brasil, Rio, São Paulo e Brasília terão de receber jogos. Não há dúvidas", comentou.

Valcke ainda insiste que a Fifa quer garantias de que a Copa do Mundo de 2014 terá um impacto social no País. A entidade planeja programas para ajudar crianças e negocia com o governo o uso de ex-prisioneiros para as obras públicas e de estádios. "A Copa não pode ser apenas um evento esportivo, precisamos ter garantias de que o impacto social será importante."