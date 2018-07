Fifa confirma Recife e Copa das Confederações será em 6 sedes

As outras cidades confirmadas são Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador.

A Arena Pernambuco está com 70,5 por cento de seus trabalhos concluídos, segundo estimativa da construtora responsável pelas obras, após a instalação da cobertura da Ala Sul e da fixação de três módulos da estrutura superior. O prazo de conclusão é fevereiro de 2013, quatro meses antes da Copa das Confederações.

A Fifa já havia selecionado as seis cidades para a competição, mas o secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, colocou em dúvida se os seis estádios estariam prontos a tempo, e a arena de Recife era a que mais preocupava.

O governo, por outro lado, sempre mostrou confiança na manutenção da capital pernambucana no torneio.

A Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho e é considerada um teste para o Mundial de 2014. Os ingressos serão vendidos a partir de 3 de dezembro.

Estão confirmadas para o torneio as seleções de Brasil, Espanha, Itália, Uruguai, México, Japão e Taiti. Falta apenas definir o representante africano, que sairá da Copa Africana de Nações, a ser disputada no início de 2013.

O Brasil vai abrir o torneio em Brasília, no dia 15 de junho, e a final será disputada no Maracanã, no dia 30 de junho.

(Reportagem de Tatiana Ramil)