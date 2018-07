Fifa diz, pela primeira vez, temer atraso nas obras

O Soccer City, principal e maior estádio da Copa na África do Sul, dá dor de cabeça à Fifa, que pela primeira vez admitiu preocupação com o andamento das obras. A moderna arena, projetada para acomodar 94.700 espectadores e palco da partida inaugural da competição, ainda não está pronta. Há quem aposte que não haverá tempo hábil para a realização de um evento teste antes do Mundial, que começa em 11 de junho.

O diretor executivo do Comitê Organizador da Copa, Danny Jordan, reconheceu ontem que o Soccer City, na melhor das hipóteses, só virá a ser inaugurado às vésperas da competição. As instalações internas estariam concluídas, mas o entorno ainda está longe de ficar pronto. O estádio fica perto de Soweto, um dos distritos mais carentes da capital, Johannesburgo. "O estádio está completo, mas ainda precisamos concluir o entorno. Esperamos que isso aconteça em abril ou maio, para que possamos fazer uns dois ou três eventos teste antes do início da Copa", declarou o executivo durante seminário em Sun City.

O atraso no cronograma sul-africano incomoda muito os dirigentes da Fifa. A princípio, o estádio estava previsto para ser concluído em fevereiro. Contudo, uma greve dos trabalhadores da obra serviu como pretexto para o adiamento. Contornado o problema, o secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, estabelecera 15 de março como limite para a inauguração da arena.

Agora, ainda que a contragosto, os organizadores do Mundial já admitem abrir as portas do Soccer City apenas em maio. "Podemos começar a Copa amanhã de manhã? Claro que não, porque há uma série de pendências a serem resolvidas, como o Soccer City", disse Valcke, ontem. "Temos 108 dias para a abertura, sabemos que o tempo é curto. Mesmo assim, se me perguntarem se o Soccer City ficará pronto, eu direi: "Sim"."

O Estádio Mbombela, da sede de Nelspruit, também está dando mais trabalho do que o previsto. Seu gramado terá de ser trocado pela segunda vez, após ser novamente reprovado pelos inspetores da Fifa.