Fifa diz que Morumbi não serve para abertura nem semifinal

O novo projeto do Morumbi ainda não agrada à Fifa e a entidade avisa: ou o São Paulo se prepara para gastar ou não terá a abertura da Copa de 2014 nem quartas de final nem semifinal. O alerta é do secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke. Em declarações ao Estado ontem, ele indicou que seria "lamentável" que a maior cidade do País deixe de receber grandes jogos. "É triste que não haja um entendimento sobre isso."

Na semana passada, representantes do Morumbi estiveram na sede da Fifa e voltaram a apresentar modificações para o projeto que há meses vem sendo discutido. Em São Paulo, os representantes insistiram que a entidade havia dado sinais positivos para as mudanças, indicando que o Morumbi praticamente já estaria apto a receber até uma semifinal, além da abertura. Nada disso foi confirmado pela cúpula da Fifa, que rebateu o clube paulista. "Ou há um compromisso de pôr dinheiro em um projeto ou a maior cidade do Brasil não terá jogos grandes", afirmou Valcke. "Se é privado ou público, não cabe à Fifa decidir."

O secretário-geral foi claro: uma decisão final deverá ser tomada no máximo no início de 2012. Na prática, o São Paulo tem dois anos para chegar a um modelo aceitável pela Fifa. "Do jeito que está não podemos permitir que haja mais que uma partida de oitavas de final. Não há ainda como ter nem um jogo de abertura nem semifinal", prosseguiu. Valcke advertiu que jogar a responsabilidade para a Fifa e a CBF não resolverá o problema. "A decisão sobre onde será a abertura terá de ser tomada em conjunto por todos", declarou.

A Fifa está decidida a não permitir que as obras no Brasil sofram os mesmos atrasos que ainda ocorrem na África. O principal estádio da Copa - o Soccer City, de Soweto - ainda não está pronto e a entidade admite que praticamente não fará testes no local antes do Mundial. "Não podemos dizer que estamos satisfeitos com essa situação", comentou o dirigente.

SÃO PAULO SE DEFENDE

O São Paulo e o comitê organizador paulista reafirmaram ontem que o setor técnico da Fifa - um funcionário chamado Fúlvio teria passado o diagnóstico - definiu que o Morumbi está apto a receber jogos importantes do nível de uma semifinal na Copa de 2014. "A decisão será política, mas seguimos avançando no projeto e, se conseguirmos realizar todas as mudanças previstas, pelo menos já estaremos habilitados a uma partida dessa importância", garantiu o diretor de marketing são-paulino, Adalberto Batista.

A Fifa desmereceu a informação passada por seu funcionário e assegurou que vale o entendimento de seu secretário-geral. E o São Paulo não possui documento para atestar a aptidão do estádio para uma semifinal.

