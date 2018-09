Fifa espera quebrar recorde de telespectadores na Copa

O dirigente suíço, de 74 anos, destacou a relação profunda entre televisão e futebol durante a inauguração do centro de imprensa de Johanesburgo, uma das dez sedes do torneio que começa no dia 11 de junho.

"É uma grande história de amor. Antes os clubes pagavam para que as suas partidas fossem transmitidas na televisão, agora pagam a nós," disse Blatter pouco antes de cortar a faixa de inauguração.

"Nosso objetivo é que 3 bilhões de telespectadores assistam ao mundial (pela TV)," destacou.

De acordo com dados da Fifa, 2,63 bilhões de fãs assistiram pela TV aos 64 jogos da Copa do Mundo da Alemanha em 2006, que foi transmitido em 214 países e territórios através de 376 canais.

A final do torneio, no qual a Itália venceu a França nos pênaltis, foi assistida por 715 milhões de pessoas pela televisão. A cobertura total do evento foi de 73.072 horas, o equivalente a uma transmissão continuada de 24 horas por dia, todos os dias do ano, por oito anos.

Esta cifra foi 76% maior do que a do Mundial de 2002 e 148% maior do que a Copa do Mundo de 1998, disse a Fifa em comunicado.

(Reportagem de Javier Leira)