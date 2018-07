Fifa está 'convencida' com 6 sedes para Copa das Confederações

A final da competição preparatória para o Mundial de 2014 será no Maracanã, no dia 30 de junho.

Salvador e Recife foram incluídas preliminarmente na semana passada pela Fifa como sedes do torneio, mas dependem do andamento das obras em seus estádios. Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília já estavam confirmadas no torneio.

Ao anunciar a tabela da competição, em evento no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, o secretário-geral da Fifa, Jêróme Valcke, disse estar "convencido de que teremos jogos nas seis cidades".

Valcke lembrou, no entanto, que a Fifa estabeleceu o mês de novembro como limite para a decisão final sobre o número de sedes, dependendo do andamento dos preparativos nas cidades.

Um levantamento do governo federal divulgado na última semana mostrou que de todas as obras planejadas para a Copa do Mundo de 2014, quase 41 por cento ainda não saíram do papel e apenas 5 por cento das obras foram concluídas.

Ao lado do secretário da Fifa, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que o Brasil vai trabalhar de forma cooperativa com a entidade e o comitê organizador local para fazer uma Copa "à altura das expectativas do mundo."

Esta é a primeira visita de Valcke ao Brasil depois do incidente entre a Fifa e o governo brasileiro causado pela frase polêmica do secretário com relação ao andamento das obras no país. Valcke afirmou que o Brasil precisava de um "chute no traseiro" para acelerar os preparativos do Mundial. O caso já foi considerado superado por ambas as partes.

As cidades-sede da Copa das Confederações devem ter três jogos cada, com exceção de Brasília, que ficará apenas com o jogo de abertura, disse Valcke.

Cinco seleções já estão garantidas na Copa das Confederações: Brasil (país sede), Espanha (campeã do mundo) e os campeões continentais Uruguai, México e Japão. Ainda faltam os campeões da Europa, África, e Oceania para definir os oito participantes.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)