Fifa institui premiação para comemorações

A Fifa e seus patrocinadores tentarão enquadrar as comemorações de gols durante a Copa de 2010 na África do Sul. A estratégia é simples: criar um prêmio à melhor comemoração feita por um jogador. Mas com a condição de que essa comemoração seja "respeitosa e dentro das regras de disciplina".

A ideia do prêmio foi de uma das patrocinadoras da Copa, a Coca Cola. Além disso, a empresa promete dar recursos para projetos sociais cada vez que um jogador dançar após um gol. Para isso, a Fifa usa o exemplo do ex-jogador de Camarões, Roger Milla, que na Copa de 1990, na Itália, chamou a atenção do mundo ao dançar na beira do campo após um gol contra a Colômbia.

A proposta de prêmios é uma forma sutil que a Fifa encontrou para tentar controlar os jogadores após cada gol, evitar provocações e ainda limitar as mensagens políticas ou religiosas que os atletas queiram passar enquanto câmeras de todo o mundo estarão focadas neles.

Ao Estado, o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, deixou claro que a entidade vai finalmente começar a aplicar sua lei que proíbe expressões religiosas em campo, como fazem jogadores brasileiros. "A lei já existe. Mas agora vamos colocar em prática. Em 2010, vamos punir quem sair dos critérios", disse. De acordo com o dirigente, uma carta foi enviada a todas as confederações, até mesmo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pedindo que as seleções passem orientação aos atletas.

Após a conquista da Copa das Confederações, parte da seleção brasileira vestiu camisas com mensagens religiosas e rezou no meio do gramado. A atitude irritou federações de outros países, que pediram que algo fosse feito. Ontem, a taça da Copa da África começou uma turnê pelo mundo. Será a mais longa viagem já percorrida pelo troféu, que passará por 86 países durante 225 dias.

Em 2006, antes do Mundial da Alemanha, a turnê já havia sido realizada, mas somente em 30 países. No Brasil, a taça estará entre os dias 7 e 9 de fevereiro de 2010, apenas no Rio e em São Paulo.