Fifa pode pôr mais 2 bandeiras

O lance com a mão de Thierry Henry, responsável pela classificação da França à Copa da África do Sul e consequente eliminação da Irlanda, acentuou na Fifa a necessidade de debater meios de evitar a repetição de episódios dessa natureza. Ontem, o jornal britânico The Independent publicou que a entidade máxima do futebol tende a adotar dois árbitros extras nas partidas. Os auxiliares ficariam postados atrás dos gols e teriam a função de ajudar o juiz principal a elucidar lances duvidosos, como o ocorrido no jogo em que a seleção francesa obteve sua vaga ao Mundial de 2010.

A proposta deve ser debatida na reunião extraordinária da Fifa convocada pelo presidente Joseph Blatter para 2 de dezembro na Cidade do Cabo, na África do Sul, dois dias antes da realização do sorteio dos Grupos da Copa do Mundo. Caso aprovada, a medida entraria em vigor na própria competição. A ideia vem sendo testada esta temporada em torneios de base na Europa e poderia ser estendida a competições de ponta antes do Mundial.

Originalmente, a proposta partiu do presidente da Uefa, Michel Platini, e teria ganhado vulto desde o lance em que Henry levou a bola com a mão e culminou com o gol de empate com a Irlanda, anotado por Gallas.

Uma punição para Henry é tema que também estará em voga na reunião, assim como os incidentes envolvendo a partida de desempate entre Argélia e Egito. Além desses assuntos, a Fifa também vai debater o recente escândalo de manipulação de resultados no futebol europeu.