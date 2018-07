Fifa sorteia os grupos das eliminatórias para a Copa 2014

A Fifa sorteou neste sábado os grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014 em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro.

O sorteio foi conduzido pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke em uma cerimônia que contou com dirigentes de futebol de vários países, com a presidente Dilma Rousseff e apresentações musicais..

O primeiro grupo a ser sorteado foi o da fase decisiva das eliminatórias africanas.

O jogador Neymar, do Santos, e o ex-jogador Cafú, participaram do sorteio dos jogos na chave africana.

Neymar, sorteou as seleções adversárias do primeiro jogo da primeira fase das eliminatórias africanas, Seicheles contra o Quênia.

Nesta fase, o Djibuti enfrentará a Namíbia, Ilhas Maurício jogará contra a Libéria, Comoros contra Moçambique, Guine Equatorial contra Madagascar e Somália enfrentará a Etiópia.

Outros jogos definidos foram Lesoto contra Burundi, Eritreia contra Ruanda, Suazilândia contra a República do Congo, São Tomé e Príncipe contra o Congo, Chade contra Tanzânia.

A eliminatória africana é longa, são 52 participantes disputando cinco vagas. Na segunda etapa, os vencedores do playoff vão se juntar a outros 28 times e formam dez grupos com quatro participantes. Em seguida, dez vencedores de cada grupo vão disputar entre si e os cinco vencedores chegam à Copa de 2014.

Fase decisiva

Os grupos da fase decisiva das eliminatórias africanas foram definidos em seguida em um sorteio realizado por Cafú. No Grupo A estão África do Sul, Bostuana, República Centro-Africana e o vencedor do jogo entre Somália e Etiópia.

No Grupo B estão Tunísia, Cabo Verde, Serra Leoa e o vencedor entre o jogo entre Guiné Equatorial e Madagascar.

O Grupo C conta com Costa do Marfim, Marrocos, Gâmbia e o vencedor do confronto entre Chade e Tanzânia.

No Grupo D estão Gana, Zâmbia, Sudão e o vencedor do jogo Lesoto e Burundi. O Grupo E foi formado por Burkina Fasso, Gabão, Níger, e o vencedor entre São Tomé e Príncipe e o Congo.

O Grupo F foi formado por Nigéria, Malauí, o vencedor do jogo entre Seicheles e Quênia e o vencedor do jogo em Djibuti e Namíbia.

No Grupo G estão Egito, Guiné, Zimbábue e o vencedor do jogo entre Comores e Moçambique. Do Grupo H participam Argélia, Mali, Benin e o vencedor do jogo Eritreia e Runda.

O Grupo H conta com Argélia, Mali, Benin e o vencedor do jogo entre Eritreia e Ruanda.

No Grupo I estão Camarões, Líbia, o vencedor do jogo entre Guiné-Bissau e Togo mais o vencedor do jogo entre Suazilândia e República do Congo. E o Grupo J conta com Senegal, Uganda, Angola e o vencedor do jogo entre Ilhas Maurício e Libéria.

Ásia e Américas

A América do Sul não precisa de sorteio. A disputa será feita em formato de pontos corridos e não contará com a participação do Brasil, automaticamente classificado por ser a sede da Copa.

O ex-jogador Zico e o jogador Lucas, do São Paulo, realizaram o sorteio das eliminatórias da Ásia. Ao todo são 43 equipes disputando quatro vagas e uma quinta que poderá ser conquistada na repescagem.

No Grupo A estão China, Jordânia, Iraque e Cingapura. Do Grupo B fazem parte Coreia do Sul, Kuwait, Emirados Árabes e Líbano.

O Grupo C é formado por Japão, Uzbequistão, Síria e Coreia do Norte. No Grupo D estão Austrália, Arábia Saudita, Omã e Tailândia. E no Grupo E estão Irã, Catar, Barein e Indonésia.

Para o sorteio seguinte, das Américas do Norte, Central e Caribe, foram chamados o ex-jogador Bebeto e o jogador Lucas Piazon, de categorias de base. Três equipes da Concacaf (confederação de futebol da América do Norte e do Caribe) se classificarão para a Copa do Mundo de 2014, a quarta vai disputar a repescagem.

E os grupos desta fase das Eliminatórias da Concacaf foram definidos como Grupo A: El Salvador, Suriname, Ihas Cayman e República Dominicana.

No Grupo B estão Trinidad e Tobago, Guiana, Barbados e Bermudas. O Grupo C foi formado por Panamá, Dominica, Nicarágua e Bahamas.

O Grupo D conta com Canadá, São Cristóvão e Névis, Porto Rico e Santa Lúcia. No Grupo E estão Granada, Guatemala, São Vicente e Granadinas e Belize.

No Grupo F estão Haiti, Antígua e Barbuda, Curaçao e Ilhas Virgens Americanas.

Na última fase entrarão as principais seleções. Serão três grupos com quatro equipes cada e os vencedores dos grupos irão à Copa de 2014.

No Grupo A estarão os vencedores dos Grupos E e F da fase anterior, Estados Unidos e Jamaica.

O Grupo B contará com os vencedores dos Grupos A e B da fase anterior mais o México e Costa Rica.

O Grupo C terá os vencedores dos Grupos C e D da fase anterior e também Honduras e Cuba.

Oceania

Para o sorteio do grupo da Oceania foram chamados ao palco o ex-técnico da Seleção Brasileira Zagallo e o jogador Fellipe Bastos, do Vasco. A Oceania não terá mais a participação da Austrália, que está nas eliminatórias da Ásia.

A melhor seleção das eliminatórias da Oceania disputará a repescagem.

As eliminatórias da Oceania terão dois grupos de quatro seleções e apenas uma vai avançar e disputar a repescagem contra o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf.

No Grupo A da Oceania estão Vanuatu, Nova Caledônia, Taiti e o vencedor de uma fase preliminar. No Grupo B estão Fiji, Nova Zelândia, Ilhas Salomão e Papua-Nova Guiné.

Europa

O ex-jogador Ronaldo e o jogador do Santos Paulo Henrique Ganso participaram do sorteio das eliminatórias da Europa. No total, 53 países vão disputar a fase de grupos destas eliminatórias.

Os melhores dos nove grupos estarão na Copa e haverá uma segunda fase com os melhores segundos colocados.

No Grupo A estão Croácia, Sérvia, Bélgica, Escócia, Macedônia e País de Gales. O Grupo B foi formado por Itália, Dinamarca, República Tcheca, Bulgária, Armênia e Malta.

O Grupo C conta com Alemanha, Suécia, Irlanda, Áustria, Ilhas Faroe e Cazaquistão. O Grupo D tem as seleções da Holanda, Turquia, Hungria, Romênia, Estônia e Andorra.

No Grupo E estão Noruega, Eslovênia, Suíça, Albânia, Chipre e Islândia. O Grupo F conta com Portugal, Rússia, Israel, Irlanda do Norte, Azerbaijão e Luxemburgo.

No Grupo G estão Grécia, Eslováquia, Bósnia e Herzegovina, Lituânia, Letônia e Liechtenstein.

Do Grupo H participam a Inglaterra, Montenegro, Ucrânia, Polônia, Modávia e San Marino. No Grupo I estão Espanha, França Bielorrússia, Georgia e Finlândia.

Espanha e França estão no mesmo grupo e uma das duas seleções terá que disputar a repescagem. Os oito melhores segundos colocados disputarão a repescagem.