Fifa tenta coibir ingressos falsos A Fifa está trabalhando com a autoridades internacionais no combate à venda de ingressos falsos da Copa de 2010. Uma parte da operação é feita em conjunto com a Scotland Yard. Segundo o The Times, até o momento 100 sites que vendiam ingressos falsos foram desativados, 20 deles na Inglaterra. Uma equipe da Fifa, baseada na África do Sul, monitora as possíveis práticas ilegais. Os bilhetes oficiais serão vendidos apenas algumas semanas antes do início do torneio.