Figueira bicentenária corre risco de morrer em SP A saúde de um paulistano com mais de 200 anos tem preocupado biólogos e moradores do Sacomã, na zona sul de São Paulo. Chamada de Árvore das Lágrimas, a figueira bicentenária já foi limite da cidade e ponto de despedida para quem ia a Santos, no litoral.