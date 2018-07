Figueroa quer ''colônia chilena'' no Palmeiras O Palmeiras fala o "portunhol". E o chileno Figueroa espera que a legião dos estrangeiros aumente no ano que vem com a chegada do compatriota Valdivia. Os dois já atuaram juntos na seleção de seu país e sonham com o Mundial da África. Enquanto o Mago tem sido presença constante na lista de convocados, o lateral-direito palmeirense não é chamado faz tempo.