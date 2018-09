Fila de espera informatizada não funciona na rede municipal de SP

Em uma auditoria, o TCM constatou que as filas não estavam informatizadas. O conselheiro Maurício Faria deu prazo de 180 dias para que a Prefeitura organizasse o sistema. O prazo venceu em dezembro e, segundo o TCM, não foi cumprido.

"O sistema tem de organizar a demanda. Se isso fosse feito, seria possível identificar o número de pedidos, saber quais são os exames mais procurados e qual o tempo de espera. Isso não resolveria os problemas da saúde, mas identificaria os gargalos."

O caso foi parar no Ministério Público. O promotor Arthur Pinto Filho disse que vai propor um termo de ajustamento de conduta. "Caso a Prefeitura não aceite, entro com uma ação", afirmou.

Em nota, a Prefeitura informou que a abrangência do Siga extrapola a regulação das filas de espera. Diz que o sistema controla a dispensação de medicamentos e também organiza as vagas em maternidades para mulheres do Mãe Paulistana. A nota também diz que o software está em constante desenvolvimento.