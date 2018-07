Fila de navios para açúcar no país cresce após greve em Santos O "line-up" de navios aguardando para embarcar açúcar no Brasil aumentou para 51 embarcações, ante 41 há uma semana, após a greve de um dia dos estivadores no principal porto para escoamento da commodity, o de Santos, de acordo com dados da agência marítima Williams, divulgados ao final de quarta-feira.