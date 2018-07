Fila de posto de saúde chega a 2 mil pessoas em SP Apuração da Defensoria Pública do Estado de São Paulo revelou que 149.723 pessoas aguardavam no ano passado por consultas médicas com especialistas e exames, só na região sul da capital, onde vivem 2,4 milhões de pessoas. O tempo de espera verificado era de três a 90 dias, em média. Somente em uma unidade, 2.442 pessoas aguardavam por atendimento médico. A fila foi dimensionada com base em dados da própria Prefeitura, que normalmente não são divulgados.