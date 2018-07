Fila leva a venda de vaga em postos de saúde do Rio

As filas para obter senhas para marcar consultas, exames e até para o retorno em postos de saúde de saúde e policlínicas do Rio leva moradores das imediações dos serviços a vender vagas nas filas de espera.

Em Del Castilho, na zona norte da cidade, a comercialização de lugar na fila virou caso de polícia. A Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública (DRCCSP) abriu inquérito, no início do mês, para investigar a denúncia dos pacientes contra uma mulher, identificada como Jurema, que por dez anos monopolizou os primeiros lugares do atendimento no posto, vendidos por R$ 25. Ela deixou de frequentar a policlínica após as denúncias chegarem à imprensa.

O delegado Fabio Cardoso, da DRCCSP, já tem fotografias de Jurema e de outra mulher que também atuava ali. "Estamos perto de detê-las", afirmou. Segundo o delegado, que também abriu procedimento para investigar a venda de lugares na fila no Posto da Mangueira, na zona norte, ainda não há indício de participação de funcionários dos postos.

A reportagem, no entanto, verificou a comercialização de vagas em outros pontos da região. Quase todos os dias, o desempregado Paulo Roberto (não informou o sobrenome), de 57 anos, desce o Morro do Turano, na Tijuca, de madrugada. Ele vive de pequenos serviços - entre eles, o de guardar lugar na fila da Policlínica da Praça da Bandeira, admite. Ganha um "trocado", afirma, de acordo com a possibilidade do freguês. No entanto, pacientes avisaram que Paulo cobra R$ 15 pela vaga na fila.

O guardador chega à praça às 2 horas. Leva um guarda-chuva, casaco e senta num caixote. "O pessoal da fila não reclama porque eu não abuso, não guardo lugar para um monte de gente. É só para conhecido, uma mãe que não pode sair à noite, um idoso que não aguenta esperar em pé", afirma Paulo Roberto. Na quarta-feira, ele esperou até as 6h30 para dar o lugar a Arlete Pereira, de 45 anos. Também cedeu o caixote para o aposentado Manoel Batista da Silva, de 79 anos, o primeiro a ser atendido. "Ele chegou aqui comigo. Só foi em casa um instantinho", afirmou, para em seguida ser desmentido por outros pacientes na fila.

CARÊNCIA DE POSTOS

O Ministério da Saúde estabelece, na portaria 1.101/2002, que o município deve oferecer um posto de saúde para cada 20 mil habitantes. Com 6,2 milhões de pessoas, o Rio tem apenas 76 desses estabelecimentos, suficientes para atender a apenas 25% da população, aponta levantamento, a partir de dados da prefeitura, feito pelo vereador Paulo Pinheiro (PPS), da Comissão de Saúde da Câmara.

Por outro lado, os hospitais públicos têm leitos para 75% da população, embora 51% tenham planos de saúde. "Seriam necessários pelo menos 315 postos e policlínicas para suprir a carência", calcula o vereador. Para ele, a cidade tem leitos de sobra, mas mal distribuídos, e precisa, principalmente, ampliar a rede básica. Além da carência de postos, destaca, o atendimento não é padronizado. Em Del Castilho, o dentista pode ser marcado por telefone e as outras especialidades, só após enfrentar uma fila. Na Tijuca, é preciso passar a madrugada na frente do posto, mas o atendimento é feito no mesmo dia e o especialista marca o retorno.