Fila leva a venda de vaga em postos de saúde do Rio As filas para obter senhas para marcar consultas, exames e até para o retorno em postos de saúde de saúde e policlínicas do Rio leva moradores das imediações dos serviços a vender vagas nas filas de espera. Em Del Castilho, na zona norte da cidade, a comercialização de lugar na fila virou caso de polícia. A Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública (DRCCSP) abriu inquérito, no início do mês, para investigar a denúncia dos pacientes contra uma mulher, identificada como Jurema, que por dez anos monopolizou os primeiros lugares do atendimento no posto, vendidos por R$ 25. Ela deixou de frequentar a policlínica após as denúncias chegarem à imprensa.