Fila nos bancos O Interlagos está mais para um centro de serviços do que para um shopping tradicional. O que não é nenhum demérito. Além de abrigar quatro lojas âncora - Pernambucanas, C&A, Renner e Riachuelo - dentre suas 400 lojas, ele possui uma unidade da academia de ginástica Bio Ritmo, do laboratório de exames médicos Lavoisier e do cursinho pré-vestibular Objetivo. Entre os pontos mais procurados - e que geram filas - estão as agências dos bancos Santander e Itaú, a área de serviços (com chaveiro, lavanderia, sapataria e costureira) e o supermercado Carrefour. Há também cursos gratuitos de teatro, culinária e artesanato e palestras sobre saúde.