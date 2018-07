Filas no acesso ao Porto de Santos provocam acidente

Imagens do sistema da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) mostram uma fila de caminhões parados desde a rotatória da Avenida Engenheiro Augusto Barata, no viaduto do Alamoa, na margem direita de acesso ao Porto. A Cônego Domenico Rangoni, que dá acesso ao Porto pelo Guarujá, também registrava lentidão nesta manhã do km 268 ao 270. As imagens da entrada da Rua do Adubo mostravam um tráfego intenso de caminhões.

Os problemas de acesso aos terminais nesta segunda-feira só agravam uma situação recorrente nas últimas semanas no acesso ao Porto de Santos. Segundo a assessoria da Codesp, o Porto trabalha, em média, com uma rotina de 3 mil caminhões acessando os terminais. Mas, ainda de acordo com a empresa, as filas se formariam apenas quando há algum problema técnico nos terminais portuários ou ainda em épocas de coincidência de safras ou de chuvas.