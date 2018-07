Filha ainda é mantida refém pelo pai em Samambaia (DF) Continuam as negociações para que o pai solte a filha de um ano e seis meses que ele mantém em cárcere privado já há mais de nove horas no município de Samambaia, no Distrito Federal, a 25 quilômetros de Brasília. Segundo agentes da Polícia Militar que estão no local, a situação continua complicada.