Filha de Josef e Elisabeth Fritzl acorda do coma

A filha mais velha de Elisabeth Fritzl, a austríaca que ficou 24 anos presa no porão pelo próprio pai, saiu do coma, informaram nesta terça-feira, 10, os médicos do hospital de Amstetten. O porta-voz do hospital disse à BBC que Kerstin Fritzl, de 19 anos, está consciente. Ela saiu a alguns dias do coma e da unidade de tratamento intensivo, mas ainda está sob intenso cuidado médico e terapêutico. A internação de Kerstin Fritzl em abril foi o fato que levou as autoridades austríacas a tomarem conhecimento do caso de Josef Fritzl, o aposentado da cidade de Amstetten que manteve sua filha Elisabeth presa por mais de duas décadas no porão de casa. Durante o período, Josef abusou sexualmente de Elisabeth repetidas vezes. Kerstin é a mais velha dos sete filhos de Josef com Elisabeth. Um dos filhos morreu. O porta-voz do hospital não confirmou e nem desmentiu a informação de que Kerstin estaria na companhia da mãe e dos cinco irmãos. Segundo o porta-voz do hospital, mais dados sobre a situação de Kerstin Fritzl e dos demais integrantes da família devem ser divulgados na quarta-feira. Josef Fritzl, de 73 anos, está preso, aguardando indiciamento. Elisabeth e seus filhos estão isolados em uma clínica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.