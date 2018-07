Filha de Josef e Elizabeth Fritzl já fala e caminha

Kerstin Fritzl, a jovem de 19 anos que estava em coma e cuja internação alertou as autoridades da Áustria para o caso de incesto que chocou a opinião pública, já consegue caminhar e falar. Ela foi reunida com sua família logo depois de recobrar a consciência. No dia 1° de junho, os médicos retiraram os tubos que a mantinham respirando artificialmente. "Eu disse, 'Olá Kerstin'. Ela respondeu, 'Olá, uma vida nova'. Desde então, a recuperação tem sido rápida. Antes, no dia 12 de maio, já pudemos reduzir os medicamentos. No dia 15, ela abriu os olhos pela primeira vez e sorriu para nós", afirmou o médico Albert Reiter, que está tratando da jovem. Kerstin Fritzl foi internada no dia 19 de abril no Hospital Regional de Amstetten com um início de falência múltipla de órgãos e foi mantida em coma artificial por 52 dias. Sua internação acabou levando à descoberta do caso de incesto que chocou a opinião pública no mundo inteiro: sua mãe, Elisabeth Fritzl, foi mantida em cativeiro por 24 anos pelo próprio pai, Josef, que abusou sexualmente da filha e teve sete filhos com ela. Kerstin está reunida com a família em uma residência dentro da clínica Amstetten-Mauer desde o último domingo. Seu estado de saúde ainda é frágil, mas ela já consegue caminhar com a ajuda de outras pessoas. Disfarce A expectativa dos médicos que cuidaram de Kerstin Fritzl nas últimas sete semanas e meia é a de uma recuperação completa. A melhora do estado de saúde de Kerstin, de acordo com os médicos, foi possível pelas constantes visitas feitas por Elisabeth Fritzl ao hospital. Para despistar a imprensa, Elisabeth saía da clínica Amstetten-Mauer disfarçada de enfermeira. O diretor da clínica, Berthold Kepplinger, afirmou que a família está muito feliz com a chegada de Kerstin. "Vemos que a família continua num estado muito estável. Mesmo que as duas partes - a que vivia na parte de cima da casa e a que ficava presa no porão - sejam muito diferentes, todos estão se adaptando a esta nova situação", disse. "Para uns, uma novidade pequena como a passagem de uma nuvem é um grande acontecimento; para outros, é algo sem-graça", acrescentou. Acompanhamento Reunida com a família e melhor de saúde, Kerstin Fritzl passa agora a receber acompanhamento psicológico pela primeira vez. De acordo com os médicos, ela tem um comportamento típico de uma jovem de 19 anos. "Ela gostaria de fazer um cruzeiro e de ir a um show do Robbie Williams. Mesmo três dias antes de tirarem os tubos, ela ficou até as três da manhã escutando Robbie Williams na cama", contou Kepplinger. O advogado da família, Christoph Herbst, afirmou que Elisabeth Fritzl decidiu que nem ela e nem seus filhos farão aparições em público. Mas ainda não está claro se a família receberá uma nova identidade das autoridades austríacas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.