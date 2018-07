Filha de ministro da Pesca sofre sequestro em Brasília

A 1ª Delegacia de Polícia Civil divulgou nota para informar apenas que o caso do sequestro relâmpago de Deborah estava sendo investigado pelo órgão. Até o final da tarde, a polícia não deu detalhes da investigação. O gabinete do ministro Crivella também não se pronunciou sobre o episódio. A Pasta divulgou no final da noite de quarta-feira, após a libertação da arquiteta, uma "oração do pescador", escrita pelo próprio ministro.

Em sua conta no twitter, Deborah escreveu que, ao ser abordada pelo homem armado, gritou: "Vc tá amarrado em nome de Jesus! Na minha vida n (ão) toca". Ela aproveitou para divulgar o trabalho de um amigo cantor de música gospel, Thalles Roberto. Deborah disse que, durante o sequestro, no trajeto entre a Asa Sul e Ceilândia, pôs o CD com música do amigo para tocar. "Ele foi ouvindo e chorando", escreveu. Por sua vez, Thalles Roberto, também no twitter, disse que a "glória" era de Deus.