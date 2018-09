Filha de Paul McCartney lança livro de fotos

Mary McCartney, filha do ex-beatle Paul McCartney, mostra a intimidade de sua família, de atores e cantores, e os bastidores de espetáculos em seu primeiro livro de fotografias From Where I Stand ('De Onde Estou, em tradução livre).

O livro, lançado na Grã-Bretanha junto com uma exposição até 20 de novembro na galeria Michael Hoppen, em Londres, é o primeiro carreira da fotógrafa com trabalhos feitos desde o início de sua carreira na década de 90.

From Where I Stand mostra uma coleção de retratos que incluem não apenas Paul e Linda McCartney, mas também sua irmã, a estilista Stella McCartney, nomes como Bono, as atrizes Helen Mirren e Gwyneth Paltrow, a modelo Kate Moss, Madonna.

Além do acesso a nomes famosos, Mary também mostra em seu livro os bastidores de grandes concertos de rock e apresentações de balé no Royal Opera House e de grandes desfiles de moda.

As imagens são reflexões não apenas da vida pessoal de Mary McCartney, mas também das relações únicas que a fotógrafa estabelece com os fotografados, esperando e observando para que eles deixem a câmera entrar, ao invés de impor ideias formais de composição e técnica.

A própria fotógrafa afirma que o livro é "também sobre a minha visão do mundo, influenciada pela minha família".

"Incluí fotos deles como meus maiores apoiadores e como os exemplos de retratados que conheço e amo acima de tudo", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.