Filha de Vinicius será enterrada amanhã no Rio A filha do poeta Vinicius de Moraes, Luciana de Moraes, de 55 anos, será enterrada amanhã, ao meio dia, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada morta hoje na entrada de seu prédio, no Leblon, zona sul do Rio, onde morava com a companheira e o afilhado.