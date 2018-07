Filha lésbica de bilionário chinês recebe até 200 propostas de casamento

A filha lésbica de um bilionário de Hong Kong que ofereceu R$ 132 milhões para qualquer homem que consiga seduzi-la recebeu cerca de 1.500 pedidos de pessoas querendo adicioná-la em mídias sociais como Facebook e Twiter e "100 ou 200" propostas de casamento por e-mail.

O autor da oferta, Cecil Chao, de 76 anos, é um dos mais conhecidos magnatas de Hong Kong, que fez fortuna no setor imobiliário e em transportes de carga.

Sua filha, Gigi Chao, é uma empresária formada pela Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha.

Ao fazer a proposta, o bilionário, que nunca foi casado, disse que Gigi ainda é solteira e precisa de "um bom marido".

Em entrevista à BBC, porém, a empresária contou que mantém um relacionamento amoroso há sete anos com outra mulher, Sean Eav, e chegou a formalizar a união em uma cerimônia religiosa na França.

Gigi também enviou uma foto em que está vestida de noiva para a BBC.

"No início achamos que (a proposta) era uma brincadeira e não fiquei brava", afirmou a jovem.

"Mas meu pai continuou a falar nisso e enfatizar que a oferta era séria. Sean e eu entendemos (a insistência) como a forma que ele encontrou de expressar seu amor de pai."

Ao ser questionada sobre se considerava uma pessoa casada, Gigi foi esvasiva: "Não acho que tenho o privilégio de dar uma resposta direta porque meu pai nega essa afirmação e não seria apropriado contradizê-lo."

Relação próxima

Gigi disse que não se ofende com o fato de seu pai negar seu relacionamento de longa data com Sean, apesar de isso causar algum sofrimento à companheira.

"Temos uma relação muito próxima. Falo com ele todo dia. Ele me conhece e sabe que mantenho uma relação com Sean, só acha que em uma sociedade chinesa não seria apropriado nem bom para minha posição social que isso seja reconhecido publicamente", contou.

A jovem também disse que não acredita que oferecer uma recompensa para o homem que consiga convencê-la a se casar seja uma "perda de tempo".

"Meu pai acha que vale a pena. Ele acredita que, por uma questão de posição social, sua filha precisa se casar com um homem e o que você faz entre quatro paredes é outro problema", afirmou.

A homossexualidade só foi descriminalizada em Hong Kong em 1991 e as uniões de parceiros do mesmo sexo não são reconhecidas.

Apesar de a busca pública por um marido para a filha, Chao diz que não tentará forçar Gigi a se casar contra sua vontade.

O magnata é conhecido por ter uma vida social agitada e frequentemente aparece nas colunas sociais ao lado de mulheres jovens e bonitas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.