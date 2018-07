Filha mais velha de Roberto Carlos é enterrada em SP Ana Paula Rossi Braga, a filha mais velha do cantor Roberto Carlos, foi enterrada por volta das 17 horas deste sábado, no Cemitério do Araçá, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, na zona oeste de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ela sofreu uma parada cardíaca nesta madrugada. O velório foi realizado às 14 horas no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital.