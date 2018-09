Filha que planejou assalto à mãe é condenada no RJ

Segundo a denúncia, o roubo teria sido articulado por Lauren e seu namorado. Ele teria entrado em contato com os rapazes que executaram o roubo e ela teria fornecido as informações sobre a rotina da mãe. Os outros envolvidos também foram condenados a regime fechado, porém com penas menores. O juiz que os condenou considerou que a estudante agiu de forma dissimulada, ardilosa e não demonstrou preocupação ou arrependimento.