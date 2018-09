Filha se muda de casa após 16 anos de abuso por pai Após ser abusada pelo próprio pai durante 16 anos, de ter sete filhos com ele e de ser mantida isolada em um povoado distante da civilização, Sandra Maria Monteiro, de 28 anos, já tem um novo lar. Ontem à noite, ela começou a mudança para uma nova casa onde tentará seguir com uma nova vida. A casa fica no bairro João Castelo, a dois quilômetros do Conselho Tutelar de Pinheiro. Ela foi alugada ainda na tarde de sábado, e os móveis foram comprados durante o final de semana.