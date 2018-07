Filha sequestrada por pai é devolvida após sete anos

O resgate aconteceu em dezembro, conforme explicou a coordenadora do Lar Albenezer, Cleire Santana. "A criança vivia em um cárcere privado montado pelo pai. Seu único contato com o mundo era por meio de uma televisão. Depois de devidamente recuperada, passou por exames médicos e veio para cá".

A menina não saía para tomar sol, tampouco falava com alguém ou frequentava a escola. Vivia com o pai em uma casa alugada. "Esse comportamento chamou a atenção do dono do imóvel, que chamou a polícia para verificar a situação. Soubemos que o pai vivia fugindo, morando em várias cidades do Brasil e do Paraguai. Ele acabou detido e levado para prestar depoimento", detalha Cleire. "Depois, prometeu providenciar os documentos da criança, pois portava apenas um registro de nascimento feito em uma cidade da fronteira com o Paraguai. Tinha o registro brasileiro, mas L. fala apenas espanhol", ressalta.

O pai da menina desapareceu logo após o depoimento dado à polícia. No dia 23 de dezembro do ano passado, teria ligado para a ex-mulher, a mãe de L.B., na Argentina, dizendo que o juizado de menores havia tomado a crianças de suas mãos. "Ele teria dito ainda que mandara a criança para uma instituição de caridade". Naquele dia, a mãe da menor foi até a Embaixada do Brasil na Argentina e pediu auxílio para encontrar a filha. Em Mato Grosso do Sul, a garota só não foi encaminhada para adoção porque não tinha documento de identidade.

Em janeiro, a Embaixada da Argentina entrou em contato com a Polícia Civil em Dourados, solicitando informações sobre a menina. A queixa foi repassada à Vara da Infância. "Fomos informados pela embaixada de que o pai, que está foragido, entrou em contato com a mãe da criança e informou que ela estava aqui na cidade", informou o juiz da Infância de Dourados, Zaloar Murat Martins.

Um exame de DNA foi feito e o resultado, que saiu em abril deste ano, confirmou que a garota era a criança sequestrada em 2005 na Argentina. O caso passou então a ser cuidado pelas autoridades diplomáticas argentinas, e na quarta-feira, o juiz substituto da Infância e Juventude de Dourados, Eduardo Machado Rocha, entregou a garota à Embaixada da Argentina. Ela ficou sob a responsabilidade da adida do país vizinho, Maria Seane Chiodio. Segundo a diplomata, L.B. foi entregue nesta sexta-feira à família, na Argentina, e recebida pela mãe, depois de 7 anos de desaparecimento.