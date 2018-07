Filha única de Niemeyer é enterrada

O cortejo no cemitério São João Batista foi acompanhado por parentes e amigos da família, como o cirurgião Paulo Niemeyer Filho, primo de Anna Maria.

Oscar Niemeyer não compareceu ao enterro. O arquiteto recebeu alta médica há poucos dias, após ficar duas semanas internado para tratar uma pneumonia.

A presidente Dilma Rousseff enviou uma coroa de flores em homenagem a Anna Maria, personalidade da cena cultural carioca e dona de uma galeria de arte na cidade desde 1977.

Família. Anna era filha da primeira mulher de Niemeyer, Anita, com quem ele ficou casado de 1928 até a morte dela, em 2004.

Anna Maria era muito ligada ao pai - falavam-se ao telefone todos os dias e jantavam juntos com frequência. Ela trabalhou com ele desde bem jovem, em vários projetos. Fez a decoração do interior dos palácios do Planalto e da Alvorada e do Congresso Nacional.