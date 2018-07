Filhas de vereador ficaram em cativeiros separados

As jovens, de 16 e 21 anos, só foram liberadas no final da manhã de domingo, no Km 49 da Via Anchieta, após pagamento de resgate. Os marginais invadiram a residência do vereador, na Vila Nova, no dia 6 de junho e, além de roubar uma série de objetos, levaram as jovens.

A Polícia acredita que a quadrilha seja composta por pelo menos 14 pessoas. Sete pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira como suspeitas de integrar o bando. Parte do dinheiro do resgate já foi apreendida. Os policiais não quiseram informar o valor exigido pela quadrilha.

Durante a ação de prisão, os policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), Delegacia Especializada Antissequestro (Deas), Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) informaram que as investigações foram desencadeadas logo após o sequestro e que as prisões só não ocorreram antes para garantir a integridade física das vítimas.

O tio das jovens, o também vereador Fábio Moura (PSDB), contou que já estava no carro, indo buscar as duas, quando foi informado que policiais rodoviários haviam encontrado as jovens e que seguiam com elas para a delegacia do município. De acordo com Fábio Moura, elas estavam lúcidas, mas bastante debilitadas, física e emocionalmente. As jovens foram encaminhadas para exames em uma unidade de saúde, em Santos.

Segundo informou o tio, as duas irmãs não foram levadas direto para casa, a fim de preservar a família. "Elas se encontram em lugar seguro e, em breve, estarão de volta às suas atividades normais", disse. No contato com familiares, as jovens contaram que o primeiro cativeiro era uma espécie de tenda, no meio da mata e que depois foram transferidas para uma casa de alvenaria.