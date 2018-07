Filhas encontram mães verdadeiras após 33 anos

O caso, mostrado no programa Domingo Espetacular, da TV Record, veio à tona porque Denise, que mora em Miracatu, no Vale do Ribeira, pretendia que o suposto pai a reconhecesse como filha. O processo exigiu que ela e a mãe fizessem exame de DNA. O resultado foi surpreendente: Denise não podia ser filha da mãe que a criara. Ela decidiu ir a fundo e descobriu no Cartório de Registro Civil que outra menina - Lucélia - nascera no mesmo dia. Ao procurar a família de Lucélia, que mora em Praia Grande, na Baixada Santista, levou um susto. A mulher era a cara de Dalila, sua suposta mãe. Lucélia e seus pais concordaram em fazer o exame de DNA.

As duas famílias encontraram-se no final de semana. Denise e Lucélia pretendem conviver com as duas famílias. Denise, que também conheceu o pai biológico, Jesuino Gomes Barbosa, marido de Zelina, pretende entrar com ação de indenização contra o hospital. A direção do Hospital Santo Antônio informou que os documentos relativos aos nascimentos dos anos 70 e 80 foram destruídos por uma enchente na década de 90 e que não possui elementos para confirmar a suposta troca de bebês.