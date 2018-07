Filho adotivo de Lula é assaltado em São Bernardo do Campo

O psicólogo Marcos Cláudio Lula da Silva, de 38 anos, filho do primeiro casamento da primeira-dama Marisa Letícia e adotado pelo presidente Lula, foi assaltado na noite de sexta-feira, 6, ao parar o carro, uma Astra Hatch bege, no semáforo localizado na altura do nº 2.100 da Rua Frei Gaspar, região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Por volta das 22h, sozinho em seu veículo, Marcos, ao ser abordado e perceber que os criminosos portavam armas de fogo, foi obrigado a entregar o carro aos bandidos, que fugiram sem ferir o psicólogo. A vítima foi conduzida pela polícia até a Delegacia Seccional de São Bernardo para tentar reconhecer os assaltantes em fotos que constam nos arquivos da Polícia Civil. Não se sabe ainda se alguém foi reconhecido. O veículo foi encontrado por volta das 3h de sábado, 7, por policiais militares na Rua Pérola Byington, na Vila Ferrazópolis, próximo ao quilômetro 23 da Rodovia Anchieta, também em São Bernardo. O cartão de crédito e os documentos de Marcos que foram deixados dentro do Astra no momento do assalto não foram levados pelo trio. Os criminosos seguem foragidos. O roubo foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo pelo delegado Rodrigo Augusto David.